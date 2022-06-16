Собачка оказалась с утонченным вкусом

Домашние любимцы постоянно приносят своим хозяевам и окружающим позитивные эмоции. Их бесконечные забавные выходки становятся семейными легендами. При этом остроумные владельцы частенько подбрасывают новые идеи своим питомцам. Так, семья, в которой живет роскошная дама-бульдог, решила подарить своей любимице крутую иномарку.



Собачка быстро освоила новое транспортное средство и вполне уверенно держится за рулем. Владельцы пушистой подруги сняли необычный видеоролик, на котором она отправляется в вояж на собственном дорогом авто.

При этом перед поездкой собачку нарядили. Красотке повязали модный платок на голову, образ дополнили стильные солнцезащитные очки. Четвероногая модница села за руль иномарки и с радостью покатила по своим собачьим делам.

"Ну, все дела переделала, поеду кабелей снимать", – гласит забавная подпись под завирусившимся в Сети видеороликом.

Пользователи интернет-пространства пришли в восторг от таких необычных кадров и даже немного позавидовали модной обладательнице собственного авто.