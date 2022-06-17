Названы самые вредные советские привычки

Названы самые вредные советские привычки
Фото: unsplash.com
Они давно потеряли свою актуальность в текущем времени

Многое из советского уклада жизни выходцы из СССР взяли с собой – привычки передавались из поколения в поколения, вплоть до современного времени. Однако многие из них уже потрели актуальность – их лучше пересмотреть и отбросить ненужные, пишет Life.

Хранить путые стеклянные банки

После покупки каких-нибудь консервов в магазине некоторые, порой, оставляют банки дома на хранение. Совсем небольшое количество и правда может пригодиться, но делать безграничные запасы бесполезно.

Экономить на мелочах

Выросшие в Советском Союзе люди привыкли экономить буквально на всем – раньше в условиях жесткого дефицита люди могли поругаться, если кто-то из соседей украл спички. Однако сейчас такой необходимости нет – многое из товаров всегда доступно в магазинах.

Пить чай со сладостями

Практически в каждом советском кино чаепитие всегда проходило с каким-то десертом – это помогало хорошенько подкрепиться. Только сейчас, когда людям стало доступно огромное количество сладостей, такая привычка может нанести вред – не только талии, но и здоровью.

Хранить ненужные вещи

В советские годы было принято хранить дома все, что угодно на "черный день". Это различные вещи, которые от силы использовались один раз за несколько лет – обычно они накапливаются без особой надобности, захламляя квартиру. 

Навешивать на окружающих ярлыки

Советские люди привыкли жить по одинаковым нормам и правилам, да и еще в условиях железного занавеса. Все новое и непривычное сперва осуждалось, общество не было особо толерантным. Однако сейчас такое поведение осуждается и выглядит невежественно. 

Также особо вредными советскими привычками, пишет издание, являются хранение сломанных вещей, высокое доверие к телевидению, отсутствие похвалы собственных детей и пакет с пакетами. 

Источник: Life ✓ Надежный источник
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