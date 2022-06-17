На ПМЭФ-2022 прошла сессия Росатома "Экология для бизнеса или бизнес для экологии?"

Мероприятие объединило крупных предпринимателей, представителей государственной власти и профильных ведомств

17 июня на полях ПМЭФ прошла панельная сессия "Экология для бизнеса или бизнес для экологии?". Организатором данного важного для российских предпринимателей и экономики в целом мероприятия стала государственная корпорация "Росатом". Основная цель сессии – наладить тесное сотрудничество между крупными предпринимателями, органами государственной власти, а также профильными ведомствами.

Высокопоставленные лица обсудили вопросы "зеленой" повестки и обговорили варианты взаимодействия бизнеса и власти в осуществлении экологических проектов. При этом была особо подчеркнута значимость экологии в вопросе устойчивого развития.

Как подчеркнула вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко, в последнее время крупные предприниматели стали более активно вкладывать денежные средства в реализацию экологических проектов. Особое внимание Абрамченко уделила успехам "Росатома" в рекультивации крупнейшей на европейской территории свалки, которая находилась в Челябинске.

В свою очередь, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что перед возглавляемой им компанией стоит амбициозная задача по созданию системы учета оборота опасных промышленных отходов. Данный вопрос представляет особую значимость для экологии нашей страны.

Как добавил спецпредставитель российского лидера по вопросам экологии Сергей Иванов, сегодня наша страна занимает лидирующие позиции по сокращению выбросов парниковых газов. Россия шагает в ногу со временем и вкладывает большие ресурсы в развитие экологических проектов.