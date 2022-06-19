Некоторые пытались покончить с собой

Женщины, которым пришлось рожать в государственных клиниках, пожаловались на ужасное отношение к ним врачей. В беседе с "Лентой.ру" они заявили, что медики игнорировали информацию в медкартах, обращались с ними жестоко, а в некоторых случаях их действия едва не привели к смерти матери и малыша.

Жительница Омской области вспомнила, что однажды хотела сделать аборт. Пришла в госклинику, где врачи своим напором довели ее до истерики. В результате ей пришлось делать операцию у знакомого ветеринара.

Через несколько лет она решила родить ребенка. После всего врачи шили ее наживую, кормить ребенка грудью она не могла из-за пирсинга, но медсестры сдавливали ей грудь до такой силы, что вместо молока оттуда выходила кровь. В один день девушка едва не решилась свести счеты с жизнью, муж унес ее из роддома на руках, поскольку самостоятельно ходить она не могла.

Другая роженица из Ставропольского края вспомнила, что во время родов врач ввел ей окситоцин, не поинтересовавшись об аллергиях. У женщины начался отек Квинке, медики обзывали ее старородящей, хотя ей только исполнилось 22, и заявляли, чтобы она не орала во время схваток.

Девушку перевезли в другую больницу – там медики указали на множество просчетов коллег, из-за которых жизнь роженицы и малыша могла оборваться. После крайне тяжелых родов ей удалили часть матки.