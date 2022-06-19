Какие имена притягивают к себе деньги

Какие имена притягивают к себе деньги
Фото: pixabay.com
Самыми "денежными" считают Елен и Александров

Некоторые исследователи полагают, что выбор имени может определить дальнейшую судьбу человека. Это скажется на его личной, профессиональной и финансовой жизни. Некоторые из имен обладают особой "денежной" аурой, которая притягивает деньги к его владельцам. 

Успешная карьера, а с ней и денежный приток, чаще всего бывает у Марин, Анн, Маргарит, Екатерин, Кристин, Татьян, Викторий, Ольг и Тамар. Среди мужчин это касается тех, кого назвали Виктор, Александр, Кирилл, Константин, Владимир и Михаил. Таким людям удается рано найти свое призвание в жизни и добиться высоких профессиональных успехов. 

Деньги сильно любят тех, кого назвали Евгения, Полина, Ирина, Ольга и Елена. Часто они могут получить средства буквально из воздуха – удачно выйти замуж или получить наследство. Среди мужчин это обладатели имен Николай, Василий, Борис, Олег, Роман, Виталий и Константин. 

Некоторые из заявлений специалистов подтверждают и социологические исследования. Самыми успешными чаще оказываются Елены из-за своей природной целеустремленности, затем идут Татьяны – они очень пробивные. На третьем месте оказались Натальи, поскольку такие женщины очень упрямы. 

Среди мужчин это Александры, Владимиры и Константины. 

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