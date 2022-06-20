Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Бывший государственный секретарь РСФСР, соратник экс-президента Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис умер накануне на 77-ом году жизни. Причина смерти политика пока неизвестна. В этот момент он находился в Азербайджане, где принимал участие в Глобальном Бакинском форуме.
Пресс-секретарь Андрей Марков рассказал "Пятому каналу", что созванивался с начальником каждый день – никаких недомоганий, проблем со здоровьем у Бурбулиса не было. Напротив, он был бодр и чувствовал себя очень хорошо.
В понедельник чиновник собирался вылетать в Москву, однако неожиданно для всех умер накануне отлета вечером.
Незадолго до своей смерти во время выступления на форуме Геннадий Бурбулис заявил, что идея возрождения СССР является "бредом и утопией", передает РИА ФАН. При этом, по данным СМИ, политик во время мероприятия старательно избегал любых бесед с журналистами.
В марте 2010 года первый госсекретарь РСФСР перенес инсульт, а в 2019 году он при загадочных обстоятельствах впал в кому в Екатеринбурге.
На втором месте - Китай
Украинские власти озвучили примерные сроки