Народ шокировало состояние лесной опушки

Грибники после прогулок по лесам Московской области наткнулись на неожиданную свалку из пластиковых пивных бутылок. Об этом они рассказали в своем сообществе во "ВКонтакте".

Точное количество тары на фото сосчитать практически невозможно – судя по всему, их там несколько сотен. В комментариях под публикацией народ возмутился, что кто-то поступил подобным образом.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", в таких случаях следует обращаться в местную администрацию, прокуратуру или оставлять заявление на портале "Добродел".