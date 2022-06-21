Грибники нашли огромную свалку пивных бутылок в Подмосковье

Народ шокировало состояние лесной опушки

Грибники после прогулок по лесам Московской области наткнулись на неожиданную свалку из пластиковых пивных бутылок. Об этом они рассказали в своем сообществе во "ВКонтакте". 

Точное количество тары на фото сосчитать практически невозможно – судя по всему, их там несколько сотен. В комментариях под публикацией народ возмутился, что кто-то поступил подобным образом. 

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", в таких случаях следует обращаться в местную администрацию, прокуратуру или оставлять заявление на портале "Добродел".  

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
новости партнеров

Издали громкий звук: иранские катеры перепугали военных США

Командование американского ВМС возмутила выходка иранских солдат

В Китае назвали два главных козыря России в борьбе с санкциями

Эксперты указали на ключевые преимущества российской экономики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей