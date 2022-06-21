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Грибники после прогулок по лесам Московской области наткнулись на неожиданную свалку из пластиковых пивных бутылок. Об этом они рассказали в своем сообществе во "ВКонтакте".
Точное количество тары на фото сосчитать практически невозможно – судя по всему, их там несколько сотен. В комментариях под публикацией народ возмутился, что кто-то поступил подобным образом.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", в таких случаях следует обращаться в местную администрацию, прокуратуру или оставлять заявление на портале "Добродел".
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