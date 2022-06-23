Работой будет обеспечено еще 3,5 тыс горожан

Мэр Сергей Собянин одобрил четыре инвестиционных проекта, направленных на создание новых рабочих мест в столице. Об этом говорится на официальном сайте градоначальника.

Согласно распоряжению мэра, инвесторы должны будут построить два ТЦ – на Элеваторной улице и Очаковском шоссе, МФЦ в селе Остафьево и офисно-деловое здание в Рублево-Архангельском у деревни Захарково. Это позволит создать около 3,5 тыс рабочих мест. Всего в реализацию проектов будет вложено более семи млрд рублей.

Благодаря московской программе стимулирования создания рабочих мест инвесторы получают ряд льготу в виде снижения платежей в городской бюджет. Она помогает стимулировать появление новых рабочих мест в тех районах Москвы, где это необходимо, тем самым снижая маятниковую миграцию внутри города.

Всего с момента действия программы с 2019 года было одобрено проектов на общую сумму более 92 млрд рублей. Благодаря этому в столице появится около 33 тыс рабочих мест.