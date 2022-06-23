Во время саммита БРИКС с премьером Индии произошел казус - видео

Во время саммита БРИКС с премьером Индии произошел казус - видео
Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политики пытались всеми силами намекнуть на неожиданность

Сегодня, 23 июня, Владимир Путин принял участие в саммите БРИКС вместе с лидерами Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Однако во время начала видеоконференции все пошло не по плану – при выступлении индийского премьера Нарендры Моди возник непредвиденный казус. 

Как сообщает Telegram-канал "Пул №3", у представителя Индии не работал микрофон, хотя сам этого он не заметил. Моди продолжал говорить, а остальные лидеры в это время пытались намекнуть, что его не слышно. 

Путин показывал на вооброжаемую кнопку на столе, Болносару размахивал руками, Рамафоза тряс наушниками, но премьер сигналов не понял. 

Ранее похожий случай произошел во время двустороннего саммита Байдена и Путина – американский лидер не включил микрофон во время беседы. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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