Стало известно реальное отношение греков к российским туристам после заявления МИД

Стало известно реальное отношение греков к российским туристам после заявления МИД
Фото: Matthew Waring/unsplash.com
Туроператоры отрицают слухи о дискриминации и агрессии по отношению к россиянам

В российском МИД заявили, что после начала спецоперации на Украине официальные лица Греции и местные СМИ нагнетают антироссийскую риторику. На этом фоне участились сообщения о дискриминации и "прямой агрессии" в отношении русских туристов. 

По словам представителя ведомства Юрия Пилипсона, имели место случаи даже избиения детей, передает "Радио 1". Греческие банки блокируют средства россиян, руководствуясь при этом национальными признаками, а Следственный Комитет уже возбудил несколько уголовных дел по обращению российских граждан в посольства. 

Однако управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис утверждает, что со стороны российских туристов подобных жалоб не поступает, передает РИА "Новости". 

"Греция была и остается одной из самых гостеприимных и дружелюбных стран в отношении как россиян, так и гостей любых других национальностей", – подчеркнул он.

По его словам, практически 70% местного населения хорошо относятся к России. Греческое консульство на фоне происходящиих событий остается одним из самых лояльных в Европе, продолжая выдавать визы гражданам РФ. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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