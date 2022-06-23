Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица внесла предложение в парламент страны о продлении действия режима чрезвычайного положения на 45 дней – его решили одобрить из-за рисков в энергобезопасности, проблем с беженцами и безопасности на границах.
В Кишеневе отмечают, что в последнее время приток беженцев сократился, однако в любой момент ситуация на Украине может измениться. Также продолжают расти цены на газ.
"В нынешних условиях, когда сохраняются риски безопасности поставок в Молдову электроэнергии, природного газа, нефтепродуктов, продление чрезвычайного положения важно для того, чтобы иметь возможность оперативно вмешаться", – передает слова премьера МИР24.
Далее решения в стране продолжит принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям без одобрения парламента. Режим ЧП действует в Молдавии с февраля.
Потоки санкций не иссякают