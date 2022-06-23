В Молдавии продлили режим ЧП еще на 45 дней

Он вступил в силу в феврале

Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица внесла предложение в парламент страны о продлении действия режима чрезвычайного положения на 45 дней – его решили одобрить из-за рисков в энергобезопасности, проблем с беженцами и безопасности на границах.

В Кишеневе отмечают, что в последнее время приток беженцев сократился, однако в любой момент ситуация на Украине может измениться. Также продолжают расти цены на газ.

"В нынешних условиях, когда сохраняются риски безопасности поставок в Молдову электроэнергии, природного газа, нефтепродуктов, продление чрезвычайного положения важно для того, чтобы иметь возможность оперативно вмешаться", – передает слова премьера МИР24.

Далее решения в стране продолжит принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям без одобрения парламента. Режим ЧП действует в Молдавии с февраля. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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