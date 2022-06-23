Недовольные родители отомстили дереву после падения их ребенка

Действие вызвало неоднозначную реакцию о соседей

В Голицыно местные жители спилили ветки у березы, на которой катались дети на тарзанке – один из них упал и получил травму позвоночника. Этим они поделились в местной группе во ВКонтакте. 

Родители заявили, что приняли решение "ликвидировать самовольный травмоопасный аттракцион", поскольку до этого с него упало уже шесть детей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Однако поступок соседей немного смутил остальных жителей района. Они отметили, что спиливать ветки не обязательно – тарзанку можно повесить и вдругом месте. В этом деле лучше уделить внимание воспитанию детей. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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