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В Голицыно местные жители спилили ветки у березы, на которой катались дети на тарзанке – один из них упал и получил травму позвоночника. Этим они поделились в местной группе во ВКонтакте.
Родители заявили, что приняли решение "ликвидировать самовольный травмоопасный аттракцион", поскольку до этого с него упало уже шесть детей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Однако поступок соседей немного смутил остальных жителей района. Они отметили, что спиливать ветки не обязательно – тарзанку можно повесить и вдругом месте. В этом деле лучше уделить внимание воспитанию детей.
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