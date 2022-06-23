Действие вызвало неоднозначную реакцию о соседей

В Голицыно местные жители спилили ветки у березы, на которой катались дети на тарзанке – один из них упал и получил травму позвоночника. Этим они поделились в местной группе во ВКонтакте.

Родители заявили, что приняли решение "ликвидировать самовольный травмоопасный аттракцион", поскольку до этого с него упало уже шесть детей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Однако поступок соседей немного смутил остальных жителей района. Они отметили, что спиливать ветки не обязательно – тарзанку можно повесить и вдругом месте. В этом деле лучше уделить внимание воспитанию детей.