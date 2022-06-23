В ПАСЕ вынесли вердикт по делу MH17

В ПАСЕ вынесли вердикт по делу MH17
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Европейцы предъявили российской стороне несколько обвинений

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о привлечении виновных к ответственности за гибель малазийского боинга MH17 – причастной стороной к трагедии признали Россию. Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

В сообщении указано, что ракета "Бук", которая сбила самолет, контролировалась воинскими частями Российской Федерации. 

"Ассамблея заявила, что потрясена "дезинформацией", распространяемой российскими властями в отношении крушения самолета Malaysia Airlines, которое причинило "боль и страдания" родственникам и друзьям жертв", – сказано на сайте.

В ПАСЕ заявили, что российская сторона якобы "представила сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду". 

Версии о том, что MH17 был сбит украинскими Су-25 и МиГ-29, а также что "Бук" принадлежал украинской стороне, "были полностью опровергнуты", указали в Ассамблее. 

Представители ПАСЕ заявили, что требуют от России предоставить "правдивую" информацию о случившемся, а также извиниться за "причиненные боль и страдания" перед родственниками жертв. 

Окончательный вердикт по этому делу будет выносить суд в конце 2022 года. 

Источник: ПАСЕ ✓ Надежный источник
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