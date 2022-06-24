Пенсионер просил молодого человека выйти за него замуж

В одной из китайских семей произошел крайне курьезный случай – отец был недоволен тем, с кем именно встречается его дочь. Однако это оказалось связано не желанием оградить собственного ребенка от неудачного выбора, а с ревностью к ее парню. Об этом пишет портал Chinapress.

История началась после того, как мужчина познакомился с молодым человеком в интернете. Сперва он захотел сократить дистанцию между ними, познакомив со своей дочерью – так он полагал, что окажется ближе к парню. Однако неожиданно дочь начала с ним встречаться.

Мужчины устроили перепалку по этому поводу прямо посреди улицы в Шанхае. Оказалось, что между ними до этого были сексуальные отношения. Отец просил парня расстаться с его дочерью и выйти за него замуж.

"Я пойду с тобой завтра за свидетельством о браке, ты пойдешь? Если не пойдешь – ты не человек!", – кричал он.

Разговор между ними ошарашил и развеселил присутствующих на улице людей. После инцидента их вдвоем доставили в полицейский участок.