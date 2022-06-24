Мужчина устроил скандал на публике из-за романтичных чувств к парню дочери

Мужчина устроил скандал на публике из-за романтичных чувств к парню дочери
Фото: Afif Kusuma/unsplash.com
Пенсионер просил молодого человека выйти за него замуж

В одной из китайских семей произошел крайне курьезный случай – отец был недоволен тем, с кем именно встречается его дочь. Однако это оказалось связано не желанием оградить собственного ребенка от неудачного выбора, а с ревностью к ее парню. Об этом пишет портал Chinapress.

История началась после того, как мужчина познакомился с молодым человеком в интернете. Сперва он захотел сократить дистанцию между ними, познакомив со своей дочерью – так он полагал, что окажется ближе к парню. Однако неожиданно дочь начала с ним встречаться. 

Мужчины устроили перепалку по этому поводу прямо посреди улицы в Шанхае. Оказалось, что между ними до этого были сексуальные отношения. Отец просил парня расстаться с его дочерью и выйти за него замуж. 

"Я пойду с тобой завтра за свидетельством о браке, ты пойдешь? Если не пойдешь – ты не человек!", – кричал он. 

Разговор между ними ошарашил и развеселил присутствующих на улице людей. После инцидента их вдвоем доставили в полицейский участок. 

Источник: Chinapress ✓ Надежный источник
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