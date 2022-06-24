Мужчины стали представляться ветеранами боевых действий

Россияне стали чаще жаловаться на мошеннические действия в Сети – злоумышленники используют ситуацию со спецоперацией, чтобы нажиться на доверчивых людях.

Одна женщина рассказала, что познакомилась с неким ветераном боевых действий на Украине через сайт знакомств. Он поведал ей, что недавно вернулся со спецоперации и открыл свой таксопарк. Мужчина жаловался, что его средства "заморозили" и денег не хватает на то, чтобы обслуживать автомобили, поэтому он попросил у своей собеседницы помощи – та перевела ему 43 тысячи рублей, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Однако оказалось, что ни к каким боевым действиям 29-летний житель Подмосковья отношения не имеет – он живет во Фрязине вместе с бабушкой. Пострадавшая подала на него заявление в полицию.

Психологи отмечают, что сейчас уровень сочувствия и уважения к ветеранам СВО повышенный. Особо уязвимы в этом вопросе женщины, для которых военные становятся олицетворением надежных, но пострадавших морально мужчин, поэтому из-за материнского инстинкта они стараются им помочь.

Если вину подмосковного "ветерана" получится доказать, то ему будет грозить уголовный срок.