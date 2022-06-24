На водонапорной башне в Серпухово поселилось привидение - видео

На водонапорной башне в Серпухово поселилось привидение - видео
Фото: Andrew Neel / unsplash.com
Аномалии случаются там крайне часто

Жители Серпухово сообщили, что на старой водонапорной башне происходят странные события. Камера наблюдения зафиксировала перемещение прозрачной сущности по помещению, видео поделились пользователь во ВКонтакте. 

На кадрых белое облако пролетело от одного угла комнаты в другой, а после замерло в странной позе на кресле. Кадры публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Это не первый случай, когда в здании была зафиксирована аномалия. Смотритель утверждает, что регулярно сталкивается с различными сущностями и даже стал называть их "Башневой" по аналогии с домовым. До этого похожий случай камеры засняли в ноябре прошлого года.  

Известно, что башня крайне популярна у руферов, которые хотели забраться на ее крышу – удавалось это сделать не всем, некоторые срывались со здания и умирали. 

После видео некоторые захотели подготовить спецобородувание и провести ночь в здании ради эксперимента. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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