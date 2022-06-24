Родителей рядом не было: ребенка дважды спасли во время купания в подмосковном пруду

Ребенок едва не захлебнулся

Жители подмосковной Ивантеевки пожаловались в соцсетях, что во время отдыха на местном пруду спасли девятилетнюю девочку – она оказалась там в компании подружек чуть постарше и без родителей. 

"Два раза чуть не захлебнулась, мы были рядом, вытаскивали ее два раза", – говорится в паблике во ВКонтакте. 

Местных шокировало, что ребенка в таком возрасте отпустили отдыхать на пруду без сопровождения взрослых. Сама девочка рассказала, что мать о ее активном отдыхе не знает. 

Другие пользователи пожаловались, что тоже видели этих детей на водоеме. Местный пруд в целом является повышенным объектом интереса ребят, частно они ходят туда без родителей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: ВКонтакте
новости партнеров

Четверо погибли: что известно о разрушенном Ил-76 под Рязанью

Министерство обороны указало причину авиакатастрофы

У России могут отобрать часть "Северного потока -2"

Берлин уже ищет способы экспроприации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей