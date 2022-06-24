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Жители подмосковной Ивантеевки пожаловались в соцсетях, что во время отдыха на местном пруду спасли девятилетнюю девочку – она оказалась там в компании подружек чуть постарше и без родителей.
"Два раза чуть не захлебнулась, мы были рядом, вытаскивали ее два раза", – говорится в паблике во ВКонтакте.
Местных шокировало, что ребенка в таком возрасте отпустили отдыхать на пруду без сопровождения взрослых. Сама девочка рассказала, что мать о ее активном отдыхе не знает.
Другие пользователи пожаловались, что тоже видели этих детей на водоеме. Местный пруд в целом является повышенным объектом интереса ребят, частно они ходят туда без родителей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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