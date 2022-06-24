Участников "Алых парусов"-2022 удивят 3D-шоу на сцене Дворцовой площади

Молодежь до утра будет праздновать начало взрослой жизни

Сегодня, в ночь с 24 по 25 июня, в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Молодые ребята уже собирались в центре Северной столицы, чтобы посмотреть на шоу. 

Главная тема мероприятия – вечные ценности. Подготовка к событию велась всю неделю. В этом году посмотреть концертную программу смогут школьники Донбасса.

Сцену во время представления расположили по-новому: конструкцию развернули ко всей Дворцовой площади таким образом, чтобы артистов можно было увидеть практически с любой точки. Зрителям покажут 3D-шоу благодаря масштабным экранам на сцене. Трансляцию мероприятия передает "Пятый канал". 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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