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Сегодня, в ночь с 24 по 25 июня, в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Молодые ребята уже собирались в центре Северной столицы, чтобы посмотреть на шоу.
Главная тема мероприятия – вечные ценности. Подготовка к событию велась всю неделю. В этом году посмотреть концертную программу смогут школьники Донбасса.
Сцену во время представления расположили по-новому: конструкцию развернули ко всей Дворцовой площади таким образом, чтобы артистов можно было увидеть практически с любой точки. Зрителям покажут 3D-шоу благодаря масштабным экранам на сцене. Трансляцию мероприятия передает "Пятый канал".
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