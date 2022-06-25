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В Сети вспомнили про выпуск популярного журнала The Times 2001 года – тогда редакция поместила на обложку изображение молодого российского президента, отметив заголовком "Путинская Россия: по мере того, как он становится все более авторитарным, популярность президента растет".
В статье, посвященной главе России журналист оценивал, как народ реагирует на нового лидера. Ему казалось нелогичным, что некоторые решения президента, далекие от демократии, находят такой положительный отклик у населения.
"Люди что-то чувствуют. Это говорит о том, что перед нами президент, который кардинально изменит Россию и войдет в историю наряду с другими величайшими правителями", – говорилось в номере.
Многие полагают, что британец 20 лет назад выпустил пророческий материал. Сейчас российский лидер является одной из самых авторитетных и упоминаемых персон в мире.
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