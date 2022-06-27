Жители Подмосковья сняли на видео "мигающий" многоквартирный дом

В Сети предположили, что стала плохо работать местная подстанция

Многоэтажка на улице Октября в Реутове удивила местных жителей необычным явлением – вечером все лампы на общедомовых балконах стали одновременно мигать. Кадрами поделились пользователи в Telegram. 

Люди предположили, что что-то могло произойти с трансформаторной подстанцией, которая питала дом. Из-за перебоев с поставками электричества у здания появилась своеобразная "подсветка". 

Электрик Алексей Пуганов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" указал, что причина и правда может заключаться в работе подстанции, и такие проблемы лучше не игнорировать. В подобной ситуации необходимо сообщать в управляющую компанию, чтобы неполадка была устранена. 

Источник: Telegram
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