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Многоэтажка на улице Октября в Реутове удивила местных жителей необычным явлением – вечером все лампы на общедомовых балконах стали одновременно мигать. Кадрами поделились пользователи в Telegram.
Люди предположили, что что-то могло произойти с трансформаторной подстанцией, которая питала дом. Из-за перебоев с поставками электричества у здания появилась своеобразная "подсветка".
Электрик Алексей Пуганов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" указал, что причина и правда может заключаться в работе подстанции, и такие проблемы лучше не игнорировать. В подобной ситуации необходимо сообщать в управляющую компанию, чтобы неполадка была устранена.
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