Женщина встретила на дороге в Лыткарино "красивого пришельца"

Необычный окрас существа ее восхитил

Жительница Подмосковья сообщила в соцсетях, что встретила вечером на дороге необычное существо – огромного слизня леопардового окраса. Она назвала его "красивым пришельцем". 

По ее словам, моллюск в жизни выглядел очень эффектно. Она полюбовалась им, а после перенесла на траву. 

Биолог Евгений Дунаев рассказал в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", что существо является большим придорожным слизнем. Он может достигать 20 см в длину, и подобный окрас для этого вида типичен. 

Источник: ВКонтакте
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