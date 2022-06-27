Необычный окрас существа ее восхитил

Жительница Подмосковья сообщила в соцсетях, что встретила вечером на дороге необычное существо – огромного слизня леопардового окраса. Она назвала его "красивым пришельцем".

По ее словам, моллюск в жизни выглядел очень эффектно. Она полюбовалась им, а после перенесла на траву.

Биолог Евгений Дунаев рассказал в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", что существо является большим придорожным слизнем. Он может достигать 20 см в длину, и подобный окрас для этого вида типичен.