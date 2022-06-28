Сделать это можно тем, что находится под рукой

Тостеры легко загрязняются пригоревшими частичками хлеба или другими кусочками еды, которые поподают внутрь во время обжарки. Существует несколько способов для того, чтобы бытовой прибор снова выглядел как новый.

Один из эффективных методов – с использованием пищевой аллюминиевой фольги. Для этого нужно смять из нее кусок, чтобы получить что-то вроде губки, смочить небольшим количеством воды и протереть тостер от засоров или жирных пятен.

Также в борьбе со следами жира поможет лечебное средство для увлажнения локтей. Опытные эксперты советуют натереть им прибор, а после стереть все тряпкой, которую намочили уксусом.

Чтобы очистить его изнутри можно насыпать в прибор соль, примерно на пару сантиметров, а после потрясти его в течение двух минут. Так можно убрать некоторые пригорелые крошки. Затем соль нужно тщательно высыпать – можно использовать для этого фен.

Если этот метод оказался недостаточно эффективным, то можно протереть его внутри зубной щеткой и содой.