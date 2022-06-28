Хамство рыночной торговки шокировало жительницу Подольска

Она пожаловалась на качество услуг и товара

В подмосковном Подольске произошел конфликт между продавщицей в одной из торговых лавок на Центральном рынке и местной жительницой – она пожаловалась на произошедшее в социальной сети. 

По ее словам, торговка вела себя неадекватно, на точке продавала некачественные фрукты и овощи. На витрину она выставляет красивые, но в пакеты подкладывает плохие. Жительница вернулась на рынок, чтобы лично предъявить претензии к товару, на что получила в свою сторону нецензурный жест рукой. 

В комментариях другая женщина рассказала, что купила у этой продавщицы клубнику – вся отличная. И относится к покупателям она тоже хорошо.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", если не устраивает продукция в торговой лавке, то можно обратиться в Роспотребнадзор. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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