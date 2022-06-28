Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
В подмосковном Подольске произошел конфликт между продавщицей в одной из торговых лавок на Центральном рынке и местной жительницой – она пожаловалась на произошедшее в социальной сети.
По ее словам, торговка вела себя неадекватно, на точке продавала некачественные фрукты и овощи. На витрину она выставляет красивые, но в пакеты подкладывает плохие. Жительница вернулась на рынок, чтобы лично предъявить претензии к товару, на что получила в свою сторону нецензурный жест рукой.
В комментариях другая женщина рассказала, что купила у этой продавщицы клубнику – вся отличная. И относится к покупателям она тоже хорошо.
Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", если не устраивает продукция в торговой лавке, то можно обратиться в Роспотребнадзор.
Америка пошла путем фюрера и может проиграть
Мир практически стоит на пороге глобального конфликта