Она пожаловалась на качество услуг и товара

В подмосковном Подольске произошел конфликт между продавщицей в одной из торговых лавок на Центральном рынке и местной жительницой – она пожаловалась на произошедшее в социальной сети.

По ее словам, торговка вела себя неадекватно, на точке продавала некачественные фрукты и овощи. На витрину она выставляет красивые, но в пакеты подкладывает плохие. Жительница вернулась на рынок, чтобы лично предъявить претензии к товару, на что получила в свою сторону нецензурный жест рукой.

В комментариях другая женщина рассказала, что купила у этой продавщицы клубнику – вся отличная. И относится к покупателям она тоже хорошо.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", если не устраивает продукция в торговой лавке, то можно обратиться в Роспотребнадзор.