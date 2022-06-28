Жених украл у 81-летней невесты из Подмосковья 600 тысяч рублей

Альфонса поместили под стражу

Пенсионерку из подмосковного Егорьевска обманул мужчина, которого она видела своим будущим мужем. Всего злоумышленник украл у 81-летней женщины около 600 тысяч рублей под обманным предлогом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. 

Неоднократно судимый 56-летний уроженец Ставропольского края познакомился с пенсионеркой на улице, после непродолжительных отношений они стали вместе жить, а затем он позвал ее в ЗАГС узаконить отношения. 

Как только заявление было подано, он завладел ее банковской картой, привязал к своему номеру телефона и похитил 100 тысяч рублей. Потом аферист убедил женщину снять со счета 500 тыс рублей якобы на ремонт совместной квартиры – когда пенсионерка отдала ему деньги, он пропал.

Обратиться в полицию женщине посоветовала сноха, заподозрив неладное. Злоумышленника задержали прямо в квартире пенсионерки и вернули ей 140 тысяч рублей. Мужчину поместили под стражу. На него завели дело о мошенничестве, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: ГУ МВД России по МО ✓ Надежный источник
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