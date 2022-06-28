Малыш громко пищал в мусорке

Дворники из Реутова нашли в мусорном контейнере выброшенные коробки с яйцами – одна из них издавала звуки, чем привлекла внимание работников.

Оказалось, что из яйца в этот момент вылупился птенец. В других тоже были цыплята, но они не выжили. В соцсетях предположили, что, вероятно, яйца были домашними, а не инкубаторными – то есть, при оплодотворении присутствовал петух. Почему хозяева решили их выбросить – загадка.

Как рассказали эксперты в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", для вылупления птенца в баке должна была быть температура около 37,5 °С. Весь процесс формирования цыпленка занимает 21 день.