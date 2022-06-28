Скачать программу пользователи не могут

Российские пользователи массово жалуются, что не могут скачать приложение WhatsApp для компьютера. Первыми об этом написали URA.RU.

При попытке скачать программу, предназначенную для установке на операционной системе Windows или MacOS, высвечивается ошибка – браузер не может открыть необходимую страницу.

Проблема решается при подключении к официальному сайту мессенджера через VPN. О каких-либо изменениях в работе на российской территории в WhatsApp не предупреждали.

Загрузка приложений для телефона работает без изменений. В России никаких официальных запретов в отношении программы не вводили.