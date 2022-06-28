Россиян решили оставить без WhatsApp

Россиян решили оставить без WhatsApp
Фото: Adem AY/unsplash.com
Скачать программу пользователи не могут

Российские пользователи массово жалуются, что не могут скачать приложение WhatsApp для компьютера. Первыми об этом написали URA.RU.

При попытке скачать программу, предназначенную для установке на операционной системе Windows или MacOS, высвечивается ошибка – браузер не может открыть необходимую страницу.

Проблема решается при подключении к официальному сайту мессенджера через VPN. О каких-либо изменениях в работе на российской территории в WhatsApp не предупреждали. 

Загрузка приложений для телефона работает без изменений. В России никаких официальных запретов в отношении программы не вводили.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Путин видит": в США занервничали из-за выбранной Вашингтоном стратегии Гитлера

Америка пошла путем фюрера и может проиграть

"Тотальная катастрофа": Медведев указал на один фатальный шаг НАТО

Мир практически стоит на пороге глобального конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей