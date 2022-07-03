Число погибших может вырасти после разбора завалов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после обстрелов Белгорода минувшей ночью провел беседу с местными жителями по поводу случившегося. Некоторые не скрывали ужаса, который испытывают из-за произошедшего.

Одна женщина спросила у главы региона "Как нам спать спокойно?". Она рассказала, что дома ее ждет дочь, о которой она должна заботиться. Глава региона заявил, что ответить на этот вопрос ей не может.

"Все, что зависит от меня, от оперативных служб, все мы сделали, делаем и будем стараться делать. То, что сейчас случилось, конечно, крайне сложная ситуация", – указал он.

По предварительной информации, после обстрела Белгорода погибли пять человек. Как сообщает РИА "Новости", трое из них – семья из Харькова, которая приехала в город, чтобы дождаться завершения боев. Полностью разрушенными оказались пять домов, 11 многоквартирных и 34 частных пострадали.

СМИ сообщают, что, вероятно, удары с украинской стороны были нанесены "Точкой-У".