Лидеры России отправились в речной круиз

Лидеры России отправились в речной круиз
Фото: пресс-служба
В программе "Больше, чем путешествие" приняли участие уже более 50 тысяч человек

Победители проекта "Лидеры России" 1 июля отправились в речной круиз из Москвы до Твери и Рыбинска на комфортабельном теплоходе "Константин Коротков" компании "ВодоходЪ".  Эту возможность они получили благодаря программе "Больше, чем путешествие" в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Программа "Больше, чем путешествие" создана для поощрения самых активных и талантливых людей со всей России: финалистов и призеров конкурсов АНО "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание" "Лидеры России", "ТопБЛОГ", "Флагманы образования", "Лидерство в медицине", "Звездный путь", мастерской управления "Сенеж" и других проектов.

Реализуется программа с осени 2021 года. За это время в путешествиях по различным маршрутам побывали более 28 тысяч человек. В этом году к программе "Больше, чем путешествие" присоединилась компания "ВодоходЪ". На ее теплоходах в период летней навигации – 2022 в речные круизы отправятся более 1400 участников. Важно, что они не только побывают в интересных местах, увидят исторические города Золотого кольца, красоты Карелии, достопримечательности Чувашии, но и получат ценные навыки, а также познакомятся с коллегами и энтузиастами разных направлений.

"Круизы объединили конкурсантов из разных проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", самых разных возрастов, при этом абсолютно все отметили большую полезность такой поездки для себя, о чем говорят многочисленные положительные отзывы из путешествий",

– рассказал руководитель направления развития АНО "Россия – страна возможностей" Иван Шулюпин.

Фото: пресс-служба

Такие путешествия являются не только наградой для талантливых и активных россиян, но и отличной возможностью для туроператоров всех регионов страны расширить поле своей деятельности, привлечь новых клиентов, заинтересовать туристов своими маршрутами и услугами. Как отметил заместитель гендиректора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский, такие проекты федерального уровня, как программа "Больше, чем путешествие", хорошо продвигают возможности внутреннего туризма в целом и круизной отрасли в частности.

"Пока человек не попробует речное путешествие, он не задумывается, что речной круиз - это отдых по системе “все включено”, в стоимость которого входит проживание, трехразовое питание, развлекательная программа на борту и экскурсии на берегу", – пояснил Илья Суховольский.

Программа "Больше, чем путешествие" создана по инициативе президента РФ Владимира Путина для поощрения участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Ростуризм, Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Россия – страна возможностей" и Российское общество "Знание". 

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