Животное осталось в восторге от угощения

В Сети появилось видео, на котором человек впервые накормил белку миндалем. До этого, судя по всему, грызун этих орехов никогда не пробовал, поскольку реакция на них оказалась крайне необычной.

Сперва белка взяла миндаль и засунуло его в пасть целиком – она на несколько минут замерла, пытаясь оценить вкус ореха и стоит ли ей дальше принимать такое угощение.

Миндяль пришелся ей по нраву, и она дальше продолжила загружать в себя все орехи, которые предложил человек.

Видео моментально набрало несколько тысяч просмотров в Сети и несколько десятков лайков.