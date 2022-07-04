Поляки пожаловались на украинских беженцев: "Общество было обмануто"

Поляки пожаловались на украинских беженцев: "Общество было обмануто"
Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Об этом в западных СМИ никто не пишет

Рефлекс поляков помочь бедным украинским беженцем прекрасен, однако они стали жертвой обмана, произведенного с помощью простых приемов дезинформации, пишет редакция польского издания Mysl Polska.

Граждане Польши хотели помочь беглым украинцам, поскольку тем, по их мнению, грозила серьезная опастность. Однако в действительности "польское общество было обмануто", указывается в статье. Многие беженцы пришли из регионов Украины, нетронутых боевыми действиями, и реальной угрозы их жизни не было – они шли в надежде на пособия и другие привилегии от ЕС, пишет РИА ФАН

Тревожный сигнал должен был загореться у поляков тогда, когда многие беженцы возвращались домой по случаю Пасхи, а после снова приезжали в Европу. Странно и то, что им не предоставили убежища в собственной стране. 

"Напомню, что Украина почти в два раза больше Польши и многие районы там относительно безопасны", – пишут журналисты. 

Издание указывает, что многие украинцы ненавидят поляков. Об этом они говорят на своих форумах и в личных беседах. Есть и порядочные беженцы, но, как правило, значительная часть ассоциируется с наглостью, требовательностью, неблагодарностью и придирчивостью. 

Украинцы отказываются платить за услуги, устраивают драки в больницах, закатывают шумные вечеринки и мешают жить соседям – об этом в прессе умалчивают. 

Источник: Mysl Polska ✓ Надежный источник
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