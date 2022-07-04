Мужчина прославился своими неординарными способностями

Город Балаклея в Харьковской области был взят российскими войсками еще 15 марта. Мэр города Степан Масельский его покинул – место заняли пророссийские чиновники. Одним из них оказался Сергей Агарков, который получил должность нового замглавы города.

Как передает Telegram-канал "Осторожно, новости", в 2014 году он выступил против Майдана, защищал памятник Ленину в Харьковской области, а после перебрался в Россию. Он также участвовал в деятельности ЛНР и обещал вернутся в "освобожденный Харьков".

За несколько лет до Агарков получил популярность на Украине, поскольку участвовал в знаменитом украинском телешоу "Україна має талант" – там он показывал "скрытые возможности человеческого тела".

Новый заммэра Балаклеи называл себя "артистом оригинального жанра", участвовал в праздничных мероприятиях, где засовывал в нос гвозди, глотал огонь и разбивал на себе кирпичи.

После перехода города под контроль России он лично снимал табличку с кабинета прошлого главы Балаклеи.