СМИ выяснили интересный факт из прошлого нового замглавы в Изюмском районе

СМИ выяснили интересный факт из прошлого нового замглавы в Изюмском районе
Кадр: t.me/ostorozhno_novosti
Мужчина прославился своими неординарными способностями

Город Балаклея в Харьковской области был взят российскими войсками еще 15 марта. Мэр города Степан Масельский его покинул – место заняли пророссийские чиновники. Одним из них оказался Сергей Агарков, который получил должность нового замглавы города. 

Как передает Telegram-канал "Осторожно, новости", в 2014 году он выступил против Майдана, защищал памятник Ленину в Харьковской области, а после перебрался в Россию. Он также участвовал в деятельности ЛНР и обещал вернутся в "освобожденный Харьков".

За несколько лет до Агарков получил популярность на Украине, поскольку участвовал в знаменитом украинском телешоу "Україна має талант" – там он показывал "скрытые возможности человеческого тела". 

Новый заммэра Балаклеи называл себя "артистом оригинального жанра", участвовал в праздничных мероприятиях, где засовывал в нос гвозди, глотал огонь и разбивал на себе кирпичи. 

После перехода города под контроль России он лично снимал табличку с кабинета прошлого главы Балаклеи. 

Источник: Осторожно, новости ✓ Надежный источник
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