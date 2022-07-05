Представители компании сделали важное заявление

Сегодня, 5 июля, должна была начаться распродажа для простых покупателей в мебельном магазине IKEA, однако сразу после наступления вторника сайт перестал открываться – эксперты полагают, что дело в огромном количестве пользователей, пожелавших закупить продукцию.

Позже часть работы онлайн-магазина была восстановлена, однако россияне так и не могли приобрести товары. Большинство не могло зайти в свои аккаунты или добавить товары в корзину – после выполнения действия на экране всплывала надпись, что "что-то пошло не так", передает телеканал "360".

Нормальная работа сайта не восстановилась даже к утру. Журналисты URA.RU связались с представителями компании – там пояснили, что распродажа для простых россиян остается в силе, однако пока на сайте ведутся подготовительные работы. Планируется, что они завершатся сегодня, и в этот же момент продажа товаров стартует официально.

По данным Telegram-канала Shot, когда человек сможет совершить покупку, то забрать ее сможет только в один конкретный день, который укажет при оформлении заказа. В противном случае, покупка будет аннулирована, и деньги вернут на карту.

Ранее IKEA сделала распродажу для сотрудников, которая закончилась 1 июля. В действительности огромное число товаров магазина оказалось в руках у перекупов, которые выставили их с наценкой до десяти раз больше официальной цены на сайте на других онлайн-площадках.