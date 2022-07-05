"Безумная" военная идея Лондона обернется полным провалом для страны - экс-глава Генштаба

"Безумная" военная идея Лондона обернется полным провалом для страны - экс-глава Генштаба
Фото: Veliko Karachiviev/ unsplash.com
Вооруженные силы испытывают серьезные проблемы

Бывший глава британского Генштаба Ричард Даннат оценил вероятное сокращение численности сухопутных войск страны с 82 тысяч до 72,5. Он полагает, что это станет "безумным" решением со стороны руководства Великобритании.

Военный полагает, что после увольнения более девяти тысяч солдат британская армия будет фатически разбита в сложившихся обстоятельствах. В стране больше не будет достаточно больших и обученных войск, чтобы суметь защитить государство, приводит перевод News.ru. 

До этого в Лондоне сообщали, что из-за постоянной передачи оружия украинским военным у британских солдат серьезно сократился боевой арсенал – это привело к ослаблению ВС в некоторых регионах. На этом фоне руководители предложили ввести предельную планку для того, чтобы не допустить нехватки передового вооружения в британской армии.

Аналитики западной прессы полагают, что в случае прямого конфликта с Россией Британии не хватит боеприпасов для победы. Ээто подтверждают военные учения в прошлом году, где солдаты тренировались вести боевые действия с якобы российской армией – боеприпасы закончились у них на восьмой день. 

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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