Бизнесмен Пригожин объяснил, почему в Петербург опасно инвестировать

Желающим развивать город "ставят палки в колеса", считает предприниматель

Северная столица в этом году не вошла в ТОП-5 национального рейтинга по состоянию инвестиционного климата в российских регионах. Местные СМИ регулярно обсуждают нереализованные проекты и вспоминают о невыполненных обещаниях. Ситуацию в интервью издания "Невские новости" прокомментировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Отношение действующего градоначальника и его подчиненных к Петербургу снижает привлекательность Северной столицы. Данный фактор и подход местных чиновников к сотрудничеству, создает тяжелые условия для инвестиционной деятельности предпринимателей.

"С губернатором Бегловым у меня всегда были неплохие отношения, и мои компании сделали ему ряд инвестиционных предложений, в том числе по транспортно-пересадочным узлам, Конюшенному ведомству, Горской и другим проектам", – отметил Евгений Пригожин.

В качестве примера бизнесмен привел инвестиционный проект ТПУ, который предполагает полную оплату ремонта транспортной инфраструктуры для города, которую инвестор в дальнейшем может использовать для коммерческих целей. Аналогичная ситуация произошла с проектом по реновации заброшенной промзоны "Горская" в Лисьем Носу, в которой должен был появиться инновационный центр с рабочими местами.

"Я потратил на это кучу денег, привлек иностранные компании, которые согласились работать со мной, несмотря на санкционное давление. Невзирая на то, что я выполнил все условия, губернатор расторг контракт и отдал эту площадку под сомнительные цели, якобы под яхт-клуб, но, как говорят, под некий загородный клуб, где должна находиться его дача и дача его дружков с криминальной репутацией. Если Беглов позволяет это себе со мной, то обычному рядовому инвестору вообще рассчитывать не на что", – резюмировал петербургский бизнесмен.

Пригожин добавил, что в РФ живут много людей, которые хотят развивать производственный потенциал страны. Однако в Петербурге, считает он, чиновники "вымогают" деньги и вставляют инвесторам палки в колеса. В связи с этим предпринимать призвал правоохранительные органы обратить внимание на детальность коррупционеров из Смольного.