Он развеял популярный миф о россиянах в его стране

Журналист японского издания Toyokeizai рассказал, что у многих японцев складывается ошибочное представление о русских, которые увлекаются культурой Страны восходящего солнца. Они полагают, что таких граждан России можно называть "прояпонскими", однако в действительности это ничего не значит.

Он пообщался с различными россиянами, которые увлекаются культурой Японии – это боевые исскуства, анимэ и прочие хобби, которые традиционно считаются японскими. Автор статьи полагал, что если людям нравится культура страны, то, вероятно, они испытывают симпатию и к самому государству, занимая в некоторых вопросах его позицию.

"Однако, если говорить об истории, а не о хобби, то они становятся похожи на других людей", – приводит его слова "ПолитРоссия".

По его словам, как только речь заходит о Курилах, его приятели из России занимают острую позицию. Кто-то указывает, что за эти земли проливали кровь его предки, напоминает о стороне Японии во времена Второй мировой, а другие указывают, что хотят хороших отношений со страной, но не понимают, зачем японцам российские земли.

Обозреватель заявил, что был невероятно удивлен такими высказываниями, но отметил, что независимо от увлечений, русские всегда будут русскими.