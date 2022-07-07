Женщина объяснила, почему на парижских улицах их так много

Блогер из России, которая ведет канал на "Дзене", поделилась с подписчиками своими впечатлениями от поездки в Париж. Она отметила, что на улицах очень много бездомных – и этому есть простое объяснение.

Россиянка призналась, что причины такого количества бомжей во Франции ее удивили. Оказывается многие даже могут им позавидовать, поскольку такие люди получают от государства солидную поддержку.

В первую очередь, это пособия по уходу за собакой. Многие бездомные имеют питомцев, поскольку получают за это хорошие деньги. Некоторые заводят даже по два пса. Единственная их обязанность – обеспечивать уход и регулярное кормление животного. Так государство дополнительно следит за бездомными питомцами. При этом аналогичных выплат для людей, имеющих крышу над головой, нет.

Французские бомжи могут жить в палате и ставить ее там, где захотят – хоть возле бутика Prada. Никто выгонять их не будет.

Государство обеспечивает бездомных бесплатным питанием в специальных столовых, которые готовят пищу из продуктовс почти закончившимся сроком годности. Это позволяет заботиться об окружающей среде и людях.