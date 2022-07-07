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Американские СМИ "слили" видеозапись, на которой сын действующего президента США Хантер Байден показывает свои развлечения. Ролик появился в распоряжении The Sun и, вероятно, был найден на резервной копии IPhone политика после кражи его ноутбука.
На видео сын Байдена курит наркотики, сидя обнаженным в ванне с камерным освещением. После он пьет алкоголь, а в конце смотрит покинутым взглядом прямо в камеру, передает телеканал "360".
Издание сообщает, что видео было записано в январе 2019 года после того, как сын Байдена получил в качестве презента 75 тыс долларов от отца. До этого на видео мужчина интимно трогал себя, но отрывок не был опубликован из-за слишком откровенного содержания.
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