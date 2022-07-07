Обнаженный сын Байдена занялся непотребством на видео

Обнаженный сын Байдена занялся непотребством на видео
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
На политика появился новый компромат

Американские СМИ "слили" видеозапись, на которой сын действующего президента США Хантер Байден показывает свои развлечения. Ролик появился в распоряжении The Sun и, вероятно, был найден на резервной копии IPhone политика после кражи его ноутбука. 

На видео сын Байдена курит наркотики, сидя обнаженным в ванне с камерным освещением. После он пьет алкоголь, а в конце смотрит покинутым взглядом прямо в камеру, передает телеканал "360".

Кадр The Sun

 Кадр The Sun  

Издание сообщает, что видео было записано в январе 2019 года после того, как сын Байдена получил в качестве презента 75 тыс долларов от отца. До этого на видео мужчина интимно трогал себя, но отрывок не был опубликован из-за слишком откровенного содержания. 

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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