Врачи из Подмосковья удалили женщине огромную опухоль в 15 кг

Пациентка уже готовится к выписке

В Подольском роддоме удалили пожилой пациентке опухоль весом в 15 килограмов, сообщили в региональном Минздраве.

Согласно приведенным данным, к медикам обратилась 82-летняя женщина, пожаловавшаяся на боли в животе, который увеличился в размере. Оказалось, что у пациентки огромная доброкачественная опухоль матки, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Медики прооперировали женщину. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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