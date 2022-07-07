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В Подольском роддоме удалили пожилой пациентке опухоль весом в 15 килограмов, сообщили в региональном Минздраве.
Согласно приведенным данным, к медикам обратилась 82-летняя женщина, пожаловавшаяся на боли в животе, который увеличился в размере. Оказалось, что у пациентки огромная доброкачественная опухоль матки, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Медики прооперировали женщину. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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