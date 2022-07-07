Образцовый водитель из Подмосковья восхитил пассажиров своими манерами

Вышел из автобуса и помог бабушке перейти дорогу

Пассажирка одной из маршруток в Московской области была очень приятно удивлена профессиональными качествами и манерностью водителя – даже опубликовала соответствующий пост, расхвалив работника транспорта.

По словам женщины, водитель всегда аккуратно управляет автобусом и останавливается на каждой остановке. Весел, общителен и очень вежлив. Однажды вышел из автобуса и помог пожилой женщине перейти дорогу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Таких водителей, считает автор, нужно ценить и брать с них пример.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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