Вышел из автобуса и помог бабушке перейти дорогу

Пассажирка одной из маршруток в Московской области была очень приятно удивлена профессиональными качествами и манерностью водителя – даже опубликовала соответствующий пост, расхвалив работника транспорта.

По словам женщины, водитель всегда аккуратно управляет автобусом и останавливается на каждой остановке. Весел, общителен и очень вежлив. Однажды вышел из автобуса и помог пожилой женщине перейти дорогу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Таких водителей, считает автор, нужно ценить и брать с них пример.