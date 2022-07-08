Что нужно пенсионеру для оформления ипотеки?

Банки с опаской относятся к такой категории заемщиков по ипотеке, как пенсионеры. Менеджеры проверяют кредитный рейтинг, кредитную нагрузку, наличие долгов. При наличии долгов или высокой кредитной нагрузки, банк отклонит заявку. Если пенсионер не хочет страховать свою жизнь при оформлении ипотеки, банк также откажет в выдаче займа. Авторы "Базы знаний МБК" и "Топновостроек" объяснили, что нужно знать пенсионеру для оформления ипотеки.

Какие требования предъявляют банки к заемщикам-пенсионерам?

Пенсионеры для банков делятся на несколько категорий. Например, если пенсионер работающий, то ему будет проще получить ипотечный кредит. Кредиторы одобряют заявки в зависимости от того, к какой категории пенсионеров относится заемщик. Принято выделять следующее категории пенсионеров.

Неработающие пенсионеры по возрасту. Такой категории банки одобрят ипотеку на минимальные суммы. У безработных пенсионеров чаще всего единственный доход – пенсия, поэтому для одобрения заявки нужно привлекать финансовых поручителей или оформлять кредит под залог другого жилья. В остальных случаях заявку чаще всего отклоняют.

Работающие пенсионеры. Банки предлагают такой категории более лояльные условия. Пенсионер может подтвердить доход, поэтому вправе рассчитывать на более крупную сумму.

Неработающие пенсионеры, не достигшие пенсионного возраста. Таким гражданам одобрят ипотеку только под залоговое обеспечение. В качестве залога может выступать другая недвижимость или машина.

Неработающие военные пенсионеры. Чаще всего такие пенсионеры получают жилье по госпрограммам под минимальные проценты. У военных пенсионеров высокая пенсия, поэтому многие банки охотно одобряют заявки.

Какие требования банки предъявляют к недвижимости?

Требования для покупки жилья в ипотеку для пенсионеров такие же, как и для других граждан.

Запрещается покупать квартиру в аварийном доме.

У продавца есть документы на квартиру.

Наличие техпаспорта на недвижимость.

Нет арестов и обременений на жилье.

Банк проведет независимую оценку жилья. К проверке допускаются оценщики, получившие аккредитацию банка. Если недвижимость ликвидная, по мнению банка, заявку одобрят.

Документы для одобрения заявки по ипотеке

Основной источник дохода у любого пенсионера – пенсия. Чтобы подать заявку на рассмотрение, из документов потребуется следующее: СНИЛС, пенсионное удостоверение и паспорт. Если пенсионер продолжает работать, нужна будет справка с работы. Лучше всего оформлять ипотеку через банк, где получает пенсию, потому что потребуется минимум документов.

Если вы на пенсии, но у вас есть дополнительный источник дохода, укажите это в заявке. Например, сдаете недвижимость в аренду и составлен договор с квартиросъемщиками. За счет этого повысите шансы на одобрение заявки. Наличие депозитов, акций и ценных бумаг, также повысит шансы на одобрение.

Многие банки у возрастных пенсионеров требуют еще один документ – справку из психдиспансера. Это документ нужен для того, чтобы убедиться в дееспособности гражданина. Страховка жизни и здоровья – еще одно условие для пенсионера при оформлении ипотеки.

Как увеличить шансы на одобрение ипотечной заявки?

Чтобы повысить вероятность одобрение заявки по ипотеке, сделайте следующее.

Рассчитайтесь со всеми долгами, возьмите выписку из БКИ, чтобы убедиться в том, что у вас положительный кредитный рейтинг.

Если кроме пенсии нет других доходов, оформляйте ипотеку под залог имеющейся недвижимости или привлекайте к сделке финансовых поручителей.

При наличии дополнительного дохода, указывайте источники заработка в заявке.

Если вы работающий пенсионер, возьмите справку о доходах.

Указывайте в заявке депозиты, акции или ценные бумаги, которыми владеете. Банки лояльно относятся к тем, у кого есть дополнительные активы.

При оформлении ипотеки соглашайтесь на страховку, иначе банк откажет. Чтобы увеличить шансы на одобрение, лучше обращайтесь в банк, где вы получаете пенсию. И старайтесь внести в качестве первоначального взноса максимальную сумму. В этом случае банк предложит более выгодные условия оформления ипотеки.