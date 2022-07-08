Что нужно пенсионеру для оформления ипотеки?

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Банки с опаской относятся к такой категории заемщиков по ипотеке, как пенсионеры. Менеджеры проверяют кредитный рейтинг, кредитную нагрузку, наличие долгов. При наличии долгов или высокой кредитной нагрузки, банк отклонит заявку. Если пенсионер не хочет страховать свою жизнь при оформлении ипотеки, банк также откажет в выдаче займа. Авторы "Базы знаний МБК" и "Топновостроек" объяснили, что нужно знать пенсионеру для оформления ипотеки.
Пенсионеры для банков делятся на несколько категорий. Например, если пенсионер работающий, то ему будет проще получить ипотечный кредит. Кредиторы одобряют заявки в зависимости от того, к какой категории пенсионеров относится заемщик. Принято выделять следующее категории пенсионеров.
Требования для покупки жилья в ипотеку для пенсионеров такие же, как и для других граждан.
Банк проведет независимую оценку жилья. К проверке допускаются оценщики, получившие аккредитацию банка. Если недвижимость ликвидная, по мнению банка, заявку одобрят.
Основной источник дохода у любого пенсионера – пенсия. Чтобы подать заявку на рассмотрение, из документов потребуется следующее: СНИЛС, пенсионное удостоверение и паспорт. Если пенсионер продолжает работать, нужна будет справка с работы. Лучше всего оформлять ипотеку через банк, где получает пенсию, потому что потребуется минимум документов.
Если вы на пенсии, но у вас есть дополнительный источник дохода, укажите это в заявке. Например, сдаете недвижимость в аренду и составлен договор с квартиросъемщиками. За счет этого повысите шансы на одобрение заявки. Наличие депозитов, акций и ценных бумаг, также повысит шансы на одобрение.
Многие банки у возрастных пенсионеров требуют еще один документ – справку из психдиспансера. Это документ нужен для того, чтобы убедиться в дееспособности гражданина. Страховка жизни и здоровья – еще одно условие для пенсионера при оформлении ипотеки.
Чтобы повысить вероятность одобрение заявки по ипотеке, сделайте следующее.
При оформлении ипотеки соглашайтесь на страховку, иначе банк откажет. Чтобы увеличить шансы на одобрение, лучше обращайтесь в банк, где вы получаете пенсию. И старайтесь внести в качестве первоначального взноса максимальную сумму. В этом случае банк предложит более выгодные условия оформления ипотеки.
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