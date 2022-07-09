Россияне готовятся к открытию финской границы: "Будет смертоубийство"

Россияне готовятся к открытию финской границы: "Будет смертоубийство"
Фото: Timo Heikkala / www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Туристы уже планируют поездки за европейскими товарами

Финские власти заявили, что снимают ограничения на пересечение границы с Россией с 15 июля. Все действовавшие до этого коронавирусные меры отменяются. Большинство турфирм внутри России уже готовится к рекордному спросу. 

Как правило, в Финляндию чаще всего ездят жители Санкт-Петербурга, чтобы закупиться различной продукцией. Для этого туроператоры даже придумали туры в страну на час или два на микроавтобусе. Сейчас, в сложившейся ситуации, многие полагают, что такая поездка будет пользоваться невероятным спросом у россиян. 

Российские граждане могут поехать, чтобы закупиться в финских супермаркетах, посетить магазины, которые ушли с российского рынка, или наведаться в Макдональдс. Ажиотаж ожидается даже несмотря на трудности с шенгенскими визами и возможностями оплаты. 

Многие планируют поездку почти сразу после открытия границы – на 16 июля, поскольку подозревают, что 15 еще может плохо работать пропускная система. Некоторые, напротив, уверены, что сейчас не лучшее время, чтобы отправляться в Финляндию.

"Ни в коем случае нельзя туда ехать в первый день. Там же смертоубийство будет! Все поедут, весь Петербург и Ленобласть", – заявили в одной из турфирм.

При этом всем желающим отправиться в другую страну посоветовали не надеяться на российские карты Visa, MasterCard и "МИР", а запастись наличными средствами.

Источник: 47news.ru ✓ Надежный источник
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