"Вижу такое в первый раз": хозяйку удивила необычная способность кота

"Вижу такое в первый раз": хозяйку удивила необычная способность кота
Фото: unsplash.com
Публика осталась в восторге от пушистика

Коты покорили интернет благодаря своему невероятному обоянию. Некоторые выходки домашних питомцев на видео становятся очень популярными в Сети и поднимают многим настроение.

Не исключением стал и ролик, который опубликовала хозяйка рыжего пушистика – за короткий срок он разлетелся по всем соцсетям из-за необычной способности кота спать в странной позе. 

На видео питомец буквально замер, лежа на спине с поднятыми наверх четырьмя лапами. Хозяйка, снимая все на видео, не могла сдержать смех. 

"Вижу такое в первый раз. Это ж как так можно-то?", – задается она вопросом.

При этом кот, судя по всему, дискомфорта от необычной позы не испытывал – напротив, его морда выражала полное довольствие и безмятежность. 

Ролик набрал более 30 тысяч просмотров и массу положительных оценок зрителей.

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