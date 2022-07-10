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Коты покорили интернет благодаря своему невероятному обоянию. Некоторые выходки домашних питомцев на видео становятся очень популярными в Сети и поднимают многим настроение.
Не исключением стал и ролик, который опубликовала хозяйка рыжего пушистика – за короткий срок он разлетелся по всем соцсетям из-за необычной способности кота спать в странной позе.
На видео питомец буквально замер, лежа на спине с поднятыми наверх четырьмя лапами. Хозяйка, снимая все на видео, не могла сдержать смех.
"Вижу такое в первый раз. Это ж как так можно-то?", – задается она вопросом.
При этом кот, судя по всему, дискомфорта от необычной позы не испытывал – напротив, его морда выражала полное довольствие и безмятежность.
Ролик набрал более 30 тысяч просмотров и массу положительных оценок зрителей.
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