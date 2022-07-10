Публика осталась в восторге от пушистика

Коты покорили интернет благодаря своему невероятному обоянию. Некоторые выходки домашних питомцев на видео становятся очень популярными в Сети и поднимают многим настроение.

Не исключением стал и ролик, который опубликовала хозяйка рыжего пушистика – за короткий срок он разлетелся по всем соцсетям из-за необычной способности кота спать в странной позе.

На видео питомец буквально замер, лежа на спине с поднятыми наверх четырьмя лапами. Хозяйка, снимая все на видео, не могла сдержать смех.

"Вижу такое в первый раз. Это ж как так можно-то?", – задается она вопросом.

При этом кот, судя по всему, дискомфорта от необычной позы не испытывал – напротив, его морда выражала полное довольствие и безмятежность.

Ролик набрал более 30 тысяч просмотров и массу положительных оценок зрителей.