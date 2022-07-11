Пострадали трое из четырех членов семейства

Накануне в подмосковном Воскресенске молния попала в отдыхающих на пляже озера Светлое. Пострадавшими оказались трое человек – мать, отец и сын, передают "Известия".

Семья выехала в воскресенье на отдых, ближе к вечеру пошел дождь. Супруги вместе с сыном решили спрятаться под деревом, пока их старшая дочь продолжала собирать вещи. В этот момент ударила молния.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", 43-летняя мать получила ожоги спины и груди, у девятилетнего ребенка обозжены ноги, отец практически не пострадал. Скорую на место вызвала 16-летняя дочь, она осталась невредима. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь врачи.