Пожилая соседка приносит массу вещей с мусорки в свое жилье

В подмосковном Королеве на улице Суворова местные жители не могут нормально жить – весь дом кишит клопами, тараканами и зловонным запахом. Причиной тому пожилая дама, проживающая в одной из квартир, которая "коллекционирует" вещи с помойки.

Они заявили, что страдают от поведения женщины последние 12 лет. Рядом со всем мусором находится газовая плита, а также в квартире расположен главный вентиль подъезда. Соседи вынуждены выбрасывать свою мебель, поскольку не могут вытравить из нее вредных насекомых. Родственников, к которым они могли бы обратиться за помощью, у старушки нет – в квартире она проживает по договору пожизненной ренты.

Адвокаты отмечают, что в такой ситуации прямых механизмов правового воздействия нет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Можно попытаться обратиться в жилищную инспекцию, чтобы они взяли все на свой контроль.