Животное страдало от обезвоживания

В Московской области врачи спасли пятидневного олененка, который получил тепловой удар. Об этом сообщает пресс-службаМинсельхозпрода Подмосковья.

Детеныш по кличке Герда страдал от гипертермии и обезвоживания, которые вызвала сильная жара. Ветеренары оказали олененку всю необходимую помощь.

Сейчас питомец идет на поправку и хорошо набирает вес, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".