Подмосковные ветеринары спасли олененка с тепловым ударом

Животное страдало от обезвоживания

В Московской области врачи спасли пятидневного олененка, который получил тепловой удар. Об этом сообщает пресс-службаМинсельхозпрода Подмосковья. 

Детеныш по кличке Герда страдал от гипертермии и обезвоживания, которые вызвала сильная жара. Ветеренары оказали олененку всю необходимую помощь.

Сейчас питомец идет на поправку и хорошо набирает вес, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Минсельхозпрод ✓ Надежный источник
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