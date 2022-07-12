По размеру она оказалась практически как дерево

Один из жителей подмосковных Озер опубликовал фото крапивного куста, который растет у него во дворе. Один из стебелей растения оказался настолько высоким, что практически догнал по размеру расположенное рядом дерево.

Сейчас, по его словам, крапива размером 2,6 м, а слива пососедству – 3 м. Народ был удивлен выдающимися параметрами растения, некоторые даже предложили отправить его на выставку.

Ботаник Дмитрий Муравьев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что крапива на участке – хороший знак. Она растет только там, где почва чистая и богата на минеральные вещества. Подобные размеры растения для России – редкость.