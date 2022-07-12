Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
866 новости
Один из жителей подмосковных Озер опубликовал фото крапивного куста, который растет у него во дворе. Один из стебелей растения оказался настолько высоким, что практически догнал по размеру расположенное рядом дерево.
Сейчас, по его словам, крапива размером 2,6 м, а слива пососедству – 3 м. Народ был удивлен выдающимися параметрами растения, некоторые даже предложили отправить его на выставку.
Ботаник Дмитрий Муравьев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что крапива на участке – хороший знак. Она растет только там, где почва чистая и богата на минеральные вещества. Подобные размеры растения для России – редкость.
В результате обстрела Новой Каховки погибли люди