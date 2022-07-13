В Грузии на берег выкинуло сотни мертвых рыб

Что стало причиной произошедшего - неизвестно

На западе Грузии была зафиксирована массовая гибель речной рыбы – местные жители находят ее на мелководье или берегах реки Дзирула.

Народ полагает, что причиной происходящему может быть строительный мусор, который попадает в водоем во время прокладки скоростной трассы поблизости. Другие считают, что в этом могут быть замешаны браконьеры, передает МИР 24.

На месте работают специалисты Департамента по надзору за окружающей средой. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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