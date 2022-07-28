Доверие – то, над чем необходимо работать каждую минуту

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в ходе опроса населения выяснил, насколько сегодня люди доверяют благотворительным организациям и какие фонды заслуживают наибольшего доверия. Фонды "Подари жизнь", "Линия жизни", "Русфонд" – в тройке самых узнаваемых.



Результаты опроса сотрудники ВШЭ представили недавно в центре "Благосфера" в ходе дискуссии "Какие фонды заслуживают доверия с точки зрения россиян?". Тема доверия благотворительным организациям в целом актуальна. Люди регулярно сталкиваются с мошенничеством в сфере помощи, несмотря на то, что опытные НКО, работающие в благотворительном секторе, объясняют, почему нельзя делать пожертвования на личные карты, участвовать в сомнительных сборах в интернете или поддерживать "коробейников", в электричках.

Чтобы повышать доверие общества к благотворительным организациям, важно рассказывать о профессиональных НКО, которые имеют подтвержденную практику помощи своим подопечным. Например, за 18 лет работы фонд "Линия жизни" дал возможность более чем 50 тысячам детей получить помощь. Эти дети прошли лечение с помощью, "космического", высокотехнологичного оборудования, которые фонд покупает для наших федеральных клиник.

Социологи опросили 2003 жителей городов и сел России. В целом о фонде "Подари жизнь" знают 74% опрошенных, о фонде "Линия жизни" – 44%, о работе "Русфонда" – 38%. Исследование показало, что фонду "Линия жизни" "безусловно доверяют" 11%, "скорее доверяют" 21% – этот фонд оказался на втором месте в рейтинге. Фонду "Подари жизнь" "безусловно доверяют" 23%, а "скорее доверяют" – 35% опрошенных; у "Русфонда" показатели 10% и 18% соответственно, у фонда "Вера" – 6% и 14%, фонда "Старость в радость" – 6% и 12%, фонда WorldVita – 2% и 4%.

Любопытно, что доверие к работе НКО в целом выросло за год. В 2021 году высказывали недоверие 15% респондентов, а в этом году только 9% респондентов уверены, что нельзя доверять никаким фондам. Как показывает исследование, это граждане, имеющие неполное среднее образование и испытывающие финансовые трудности. Стоит заметить, что известность фонда не всегда предполагает доверие: ведь организация может быть известна и с негативной точки зрения. Поэтому важно подчеркнуть, что самые крупные и известные фонды при этом подтвердили уровень доверия к ним.

Предсказуемо, что именно женщины составляют большую часть респондентов, которые знают о благотворительных фондах и их работе и доверяют этим организациям. Например, среди всей аудитории, которая доверяет фонду "Линия жизни", 57% – женщины. Есть и различия в восприятии государственных и частных фондов. Государственным склонны доверять люди старше 50 лет, с невысоким доходом, а частным – россияне до 30 лет и с высокими доходами. Но есть и та часть аудитории, которая высказывает доверие всем фондам: это жители крупных городов до 40 лет (и чаще всего опять же женщины), имеющие высшее образование, средний уровень дохода.

"Доверие – то, над чем нам необходимо работать каждую минуту. Мы зарабатываем его годами, ежедневным трудом нашего небольшого коллектива. Мне приятно, что цифры исследования подтверждают практику: фонд "Линия жизни" в лидерах по узнаваемости и доверию со стороны общества. То, что мы за годы нашей работы помогли уже более чем 50 тысячам детей, свидетельствует о причастности многих – это наши дарители, наши партнеры, это врачи, с которыми фонд тесно сотрудничает уже долгое время. И адресная, и системная помощь фонда не остается незамеченной. Радует, что удается вовлекать в эту работу все больше волонтеров. Важно, чтобы каждая некоммерческая организация подтверждала своей ежедневной работой доверие к себе, тем самым работая и над доверием и уважением к благотворительному сектору в целом", – отмечает Фаина Захарова, президент благотворительного фонда "Линия жизни".

Как замечает коллега по благотворительному цеху, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова, повышению узнаваемости и доверия способствует и активность самих НКО: "Люди больше доверяют тому, кого знают, с чьей работой сталкивались или о ком слышали позитивные отзывы".