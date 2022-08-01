Жители Подмосковья спасли застрявшего в окне кота - видео

МЧС приезжать на вызов отказались

В Балашихе в одной из многоэтажек случайно застрял кот – хозяева открыли окно в режиме проветривания, а питомец из-за этого не смог впрыгнуть в щель. Долгое время он кричал на весь двор, пока неравнодушные местные жители не нашли способ ему помочь, сообщается в местном паблике во "ВКонтакте". 

Сперва соседи пытались достучаться в квартиру, где произошло несчастье с животным, но дома никого не было. Тогда на помощь пришли жильцы квартиры этажом выше, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Они вооружились фонариком и шваброй, с помощью которой смогли поддеть кота за лапы и помочь ему выбраться из ловушки. 

За операцией следил весь двор, после успеха народ радостно стал аплодировать спасению животного. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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