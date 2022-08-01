Резкий отказ может только ухудшить состояние

Люди, который пьют слишком много кофе в день, часто сталкиваются с зависимостью от напитка – без него они не могут нормально существовать, а отказ приводит лишь к ухудшению самочувствия. Врач-невролог Лев Камышев в беседе с радио "Говорит Москва" дал совет, как побороть вредную привычку.

Специалист объяснил, что из-за частого употребления кофеина организм человека перестает вырабатывать собственные гормоны-стимуляторы. Для ощущения прилива сил требуется все больше порций напитка, и если их недополучить, то могут появиться приступы вялости и головной боли, передает "Радио 1".

Отказаться от употребления кофе в больших количествах можно постепенно снижая дозу и не употребляя его после обеденного времени, чтобы постепенно приучать организм вырабатывать свои гормоны.